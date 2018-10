Tag nach Syrien-Gipfel: Türkei beschießt Kurdenmiliz in Nord-Syrien

Einen Tag nach einem Gipfel zum Friedensprozess für Syrien hat die Türkei Stellungen der kurdischen YPG-Miliz im Norden des Nachbarlandes beschossen. Wie die Nachrichtenagentur „Anadolu“ meldete, hätten die türkischen Streitkräfte auf "von der Terrororganisation errichtete Barrikaden und Stellungen" in der Region Zor Magar gefeuert. Man habe damit "Terroraktivitäten unterbinden" wollen.

Bisher unterhält die Türkei nur westlich des Euphrats Besatzungszonen, hat aber angekündigt, ihre Aktivitäten auch weiter nach Osten ausdehnen zu wollen. Die Türkei sieht in den mit den USA verbündeten kurdischen Milizen in Nord-Syrien Terroristen. Die YPG steht der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK nahe, die in der Türkei und Europa als Terrororganisation eingestuft ist. In Nord-Syrien kämpft die YPG gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat".

Beim Gipfel in Istanbul hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Samstag gesagt, dass sein Land weder an seinen Grenzen noch in Syrien Terrororganisationen dulden werde. Das Treffen Erdogans mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin endete mit einem Beschluss für eine Wiederbelebung des Friedensprozesses. (dpa)

