Carles Puigdemont gründet neue katalanische Separatisten-Bewegung

Quelle: AFP

Der frühere katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont hat rund ein Jahr nach der gescheiterten Abspaltung der Region von Spanien eine neue Separatistenbewegung ins Leben gerufen. "Wir haben nicht aufgegeben und werden das auch in Zukunft nicht tun", sagte der Politiker am Samstagabend aus seinem Exil in Brüssel per Videoschaltung.