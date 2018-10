Trump lädt Putin nach Washington ein

Quelle: Reuters Trump lädt Putin nach Washington ein (Archivbild)

Das Weiße Haus hat das russische Staatsoberhaupt Wladimir Putin zu einem Treffen nach Washington eingeladen, sagte Donald Trumps Sicherheitsberater John Bolton. Ihm zufolge werde das Treffen zwischen den beiden Staatschefs in Paris am 11. November relativ kurz gehalten werden. Deshalb habe man Putin vorgeschlagen, sich in den USA zu treffen. Ob Wladimir Putin die Einladung angenommen hat, ist noch offen.