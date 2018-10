Größte Bank der Krim annulliert Schulden aller Angehörigen der Massaker-Opfer

RNKB, eine der größten Banken auf der Krim, sei bereit, die Schulden aller Angehörigen der Todesopfer nach dem Massaker in Kertsch zu annullieren. Bisher seien keine Anfragen eingegangen. Jeder Antrag werde individuell untersucht, heißt es im Presseamt der Bank.

Eine weitere Bank Russlands, Rossija, hat ebenso allen Familienmitgliedern der Opfer ihr Mitleid ausgesprochen und versprochen, keine Kreditrückzahlungen zu fordern. Der 18-jährige Wladislaw Rosljakow hat am 17. Oktober in der Stadt Kertsch 20 Personen in der Polytechnischen Fachhochschule ermordet. Das Massaker soll sorgfältig und eiskalt geplant worden sein.

