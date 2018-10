Nach Journalistenmord: Deutsche Schulungen für saudi-arabische Grenzschützer ausgesetzt

Quelle: Reuters Nach Journalistenmord: Deutsche Schulungen für saudi-arabische Grenzschützer ausgesetzt (Symbolbild)

Die Bundespolizei hat Schulungen für den saudi-arabischen Grenzschutz vorerst ausgesetzt. "Seit Oktober finden keine Trainingsmaßnahmen statt", teilte das Bundesinnenministerium am Donnerstagmorgen in Berlin mit. "Sobald eine Entscheidung über die Weiterführung des Projektes erforderlich wird, erfolgt diese nach einer Bewertung der aktuellen Ereignisse und in Abstimmung innerhalb der Bundesregierung."