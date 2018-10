Beinbruch bei Staffellauf - Athletin kriecht trotzdem ins Ziel

Am 21. Oktober hat in der japanischen Provinz Fukuoka ein traditioneller Marathonstaffellauf zu Ehren von Prinzessin Ekiden statt. Daran nahm auch die 19-jährige Studentin Rei Iida als Mitglied des Teams "Iwatani Sangyo" teil. Nach mehreren Kilometern Laufen und kurz vor der Zielgeraden stolperte die Sportlerin und zog sich dabei eine schwere Verletzung am rechten Bein zu.