Wladimir Putin schlägt Treffen mit Donald Trump im November vor

Der russische Präsident Wladimir Putin hat vorgeschlagen, im November ein Treffen mit seinem US-Kollegen Donald Trump durchzuführen. Als Ort der Begegnung habe der Kremlchef am Dienstag die Feierlichkeiten zum 100. Jahrestag des Waffenstillstands zum Ende des Ersten Weltkriegs in Paris am 11. November vorgeschlagen, wie russische Medien berichteten. Putin sagte das am Dienstag in Moskau bei den Gesprächen mit Trumps Sicherheitsberater John Bolton.