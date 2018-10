Französische Justiz nimmt drei Terrorverdächtige in U-Haft

Quelle: Reuters (Symbolbild)

Sieben Monate nach den Terrorattacken in Südfrankreich mit vier Toten hat die Justiz drei Verdächtige in Untersuchungshaft genommen. In den nun eröffneten Ermittlungsverfahren gehe es um die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, berichteten Justizkreise am Samstag.