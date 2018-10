Zugverkehr Köln-Frankfurt läuft nach ICE-Brand wieder an

Quelle: Reuters Zugverkehr Köln-Frankfurt läuft nach ICE-Brand wieder an (Symbolbild)

Gut eine Woche nach einem ICE-Brand im Westerwald hat die Deutsche Bahn ihren Zugverkehr auf der Schnellstrecke Köln-Frankfurt wieder aufgenommen. Der erste Zug startete am Samstag um 4:22 Uhr von Köln in Richtung München. Mehr als zwei Drittel der regulären Züge könnten wieder fahren, teilte die Bahn am Samstag mit.