Pompeo in Ankara angekommen - Treffen mit Erdoğan wegen Chaschukdschi

Im Bemühen um die Aufklärung des Verschwindens des saudischen Journalisten Dschamal Chaschukdschi ist US-Außenminister Mike Pompeo in der Türkei angekommen. Pompeo traf am Flughafen in Ankara den türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdoğan vor dessen Reise nach Moldau, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete.