New York erlebt erstes Wochenende ohne Schüsse in 25 Jahren

Quelle: Reuters New York erlebt erstes Wochenende ohne Schüsse in 25 Jahren

Zum ersten Mal seit einem Vierteljahrhundert sind an einem Wochenende in New York keine Menschen angeschossen worden. "Am Freitag, Samstag und Sonntag gab es keine Schießerei und keine Tötungen", sagte der New Yorker Polizist James O'Neill lokalen Journalisten. "Das ist das erste Mal in Jahrzehnten, und darauf kann nicht nur die New Yorker Polizei stolz sein, sondern alle New Yorker." Der Polizist Rodney Harrison schrieb auf Twitter von einem "Meilenstein".