Reisebus aus Region Köln verunglückt in Tessin

Quelle: AFP Reisebus aus Region Köln verunglückt in Tessin (Symbolbild)

Bei einem schweren Unglück mit einem Reisebus aus der Region Köln sind am Sonntag in der Schweiz 13 Mensch verletzt worden, drei von ihnen schwer. An Bord des Busses waren nach 25 Menschen. Alle Betroffenen seien inzwischen geborgen und in Krankenhäuser gebracht worden, sagte ein Sprecher der Kantonspolizei. Er korrigierte seine frühere Angabe, dass der Unfall ein Menschenleben gefordert habe. Der Busfahrer sei unter den Verletzten.