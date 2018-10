Fake Doktor: Mann gibt sich in Krankenhaus als Arzt aus

Quelle: www.globallookpress.com Fake Doktor: Mann gibt sich in Krankenhaus als Arzt aus (Symbolbild)

Ein Mann hat sich seit Mai in einem Krankenhaus in Bordeaux für einen Arzt ausgegeben. Der 46-Jährige stahl eine Uniform und ein Stethoskop, um sich als Mediziner zu verkleiden, und lief regelmäßig in den Korridoren der Uniklinik Pellegrin umher. Nach Angaben örtlicher Medien wechselte der falsche Arzt immer wieder sein Fachgebiet: Mal war er Gynäkologe, mal Kiefer- und Gesichtschirurg.