Al-Shabaab-Kämpfer richten Briten und drei US-Bürger wegen angeblicher Spionage hin

Al-Shabaab-Kämpfer richten einen Briten und drei US-Bürger wegen "Spionage" hin (Symbolbild)

Die in Somalia agierende Terrormiliz "Al-Shabaab" will einen Briten und drei US-Bürger hingerichtet haben. Unter den Hingerichteten war außerdem ein Bürger Somalias. Die Islamisten warfen den Geiseln "Spionage" vor. Über ihren Radiosender "Andalus" teilte die Terrororganisation mit, die Exekution sei öffentlich gewesen und habe auf einem Platz in der südsomalischen Stadt Jilib stattgefunden.