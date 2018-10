Instagram-Star überrascht Fans mit Tätowierung und erntet Häme wegen Textfehlern

Eine Teilnehmerin der skandalösen türkischen TV-Show "Zuhal Topal'la" hat ihre Fans mit einer riesengroßen Tätowierung beeindruckt, die unter ihrer rechten Brust beginnt und über ihrem rechten Knie endet. Schade nur, dass der Text von Fehlern wimmelt. Gemeint war der in der Türkei geläufige Ausdruck "Nur Gott kann über meine Fehler und Tugenden urteilen".

Die 26-Jährige wählte die englische Variante der Wendung, die eigentlich "Only God can judge my mistakes and truths" lauten sollte. Stattdessen ließ sie sich "I can judge a single god with my wrongs and wrongs" auf die Seite tätowieren. Der Sinn wurde dabei völlig entstellt: "Ich kann über einen einzigen Gott mit meinen Fehlern und Fehlern urteilen." Die aus Aserbaidschan stammende Diva veröffentlichte ein Foto mit dem frischen Tattoo in ihren Instagram-Profil und sammelte neben rund 44.000 "Gefällt mir"-Bewertungen auch viele hämische Kommentare. (Metro)

