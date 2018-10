Vorsicht an der Bahnsteigkante: Mann bleibt mit Kopf zwischen Zug und Bahnsteig hängen

© Screenshot des YouTube-Videos / P C Vorsicht an der Bahnsteigkante: Mann bleibt zwischen Zug und Bahnsteig hängen

An Bahnhöfen wird nicht umsonst gewarnt, Abstand von der Bahnsteigkante zu halten. Trotzdem rutschen immer wieder Menschen durch den tückischen Spalt auf das Gleis. So hat ein Mann im Bahnhof von Libertad in der argentinischen Provinz Buenos Aires einen spektakulären Feuerwehr-Einsatz ausgelöst. Innerhalb von zehn Minuten gelang es den Rettern, dem 20-Jährigen, dessen Kopf zwischen dem Zug und dem Bahnsteig stecken blieb, aus der misslichen Lage zu helfen.