Weißer Tiger tötet Zoo-Wärter in Japan

Die japanische Polizei untersucht den Tod eines Zoo-Wärters in Japan. Der 40-jährige Mitarbeiter des Hirakawa-Zoos im südjapanischen Kagoshima wurde aus einer bislang unerklärten Ursache von einem weißen Tiger angegriffen. Ein Kollege fand Akira Furusho am Montag im Tiger-Gehege bewusstlos und blutend auf, nachdem der Tierpark um 17 Uhr Ortszeit geschlossen hatte.

Damit der Mann ärztlich behandelt werden konnte, musste der fünfjährige Tiger namens Riku zuerst sediert werden. Ein Tierarzt schoss dazu auf die Großkatze mit einem Betäubungsgewehr. Als das 1,80 Meter große und gut 170 Kilogramm schwere Tier ruhig gestellt wurde, konnten die Retter das Opfer in ein Krankenhaus bringen. Der Mann erlag dort seinen Verletzungen. Am nächsten Tag wurde das Tiger-Gehege für die Besucher gesperrt. Die Polizei verhörte eine Reihe von Mitarbeitern, um zu klären, ob der im Jahr 1972 eröffnete Zoo alle Sicherheitsregeln erfüllte. (Kyodo News)

