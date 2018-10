20 Tote bei schwerem Unfall mit Hochzeits-Limousine in US-Bundesstaat New York

Quelle: Reuters 20 Tote bei schwerem Unfall mit Hochzeits-Limousine in US-Bundesstaat New York

Bei einem schweren Unfall mit einer Limousine sind am Wochenende bei Schoharie im US-Bundesstaat New York 20 Menschen ums Leben gekommen. Die Polizei bestätigte am Sonntagnachmittag (Ortszeit) die Zahl der 20 Toten. Alle 18 Insassen einer Limousine seien ums Leben gekommen, darunter auch der Fahrer. Zudem seien zwei Fußgänger am Unfallort tödlich verletzt worden, teilte Christopher Fiore von der New York State Police mit. Bei allen Opfern handelt es sich um Erwachsene.