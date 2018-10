Staats- und Regierungschefs gratulieren Wladimir Putin zum Geburtstag

An diesem Sonntag wird Wladimir Putin 66 Jahre alt. Nach Angaben der Kreml-Pressestelle haben mehrere Staats- und Regierungschefs dem russischen Präsidenten persönlich zum Geburtstag gratuliert. Unter ihnen waren Politiker aus den GUS-Ländern, aber auch Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, der nach dem Telefonat ein baldiges Treffen mit Wladimir Putin ankündigte.

Im Vorfeld des Datums hatte der Sprecher des russischen Staatsoberhaupts, Dmitri Peskow, bekanntgegeben, dass Wladimir Putin seinen Geburtstag in einem engen Familien- und Freundeskreis begehen werde. Der italienische Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi teilte am Samstag auf Facebook mit, er sei nach Russland zur Geburtstagsparty seines Freundes Wladimir Putin abgeflogen. Er werde dabei wichtige internationale Angelegenheiten ins Gespräch bringen. Am Sonntag veröffentlichte der italienische Politiker sein Foto mit einer schönen Aussicht auf das Schwarze Meer. (RIA Nowost/Lenta.ru)

Mehr zum Thema - Berlusconi schenkt Putin Bettdecke zum Geburtstag - mit Porträts von Putin und sich selbst [FOTOS]