Brett Kavanaugh wird Richter am Obersten Gerichtshof der USA

Quelle: Reuters

Begleitet von Protesten ist der Jurist Brett Kavanaugh als Richter am Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten vereidigt worden. Vor dem Gebäude des Supreme Court in Washington demonstrierten am Samstagabend (Ortszeit) nach Schätzungen eines dpa-Reporters zeitweise rund 200 Menschen.