Hitler-Gruß und Steinwurf: 27 Festnahmen am Rande der Europa-League-Partie in Frankfurt

Quelle: Reuters Hitler-Gruß und Steinwurf: 27 Festnahmen am Rande der Europa-League-Partie in Frankfurt (Bild vom 4.10.2018)

27 Fußball-Fans sind am Rande der Europa-League-Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Lazio Rom (4:1) von der Polizei festgenommen worden. Dies teilte ein Sprecher der Polizei am frühen Freitagmorgen mit. Am Stadion hatten vor dem Anpfiff Fans Steine geworfen. Bis zu 100 sogenannte Problemfans aus Frankfurt hätten sich zuvor an den Bahn-Gleisen am Stadion vermummt. Bei den Steinwürfen sei eine Polizistin verletzt worden.