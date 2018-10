"Kickl, du Trump": Tausende bei Protesten gegen Regierung in Wien

Quelle: www.globallookpress.com Wien, Archivbild vom 18.12.2017

Mehrere Tausend Demonstranten haben in Österreich gegen die rechtskonservative Regierung protestiert. Die Menge am Ballhausplatz vor dem Bundeskanzleramt in Wien skandierte am Donnerstagabend Parolen gegen Rassismus und Sozialabbau und warnte vor einem Schwund der Demokratie. Die Polizei zählte nach eigenen Angaben rund 4.000 Menschen, die Organisatoren sprachen von etwa 20.000. Ganz besonders wurde Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) kritisiert: "Kickl, du Trump!" und "Kickl muss weg", hieß es.