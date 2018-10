Landesweite Proteste gegen Rentenreform in Belgien

Aus Protest gegen eine geplante Rentenreform haben in Belgien am Dienstag Tausende Menschen gestreikt und demonstriert. In der Hauptstadt des Landes Brüssel fuhren deshalb nur wenige U-Bahnen. Auch in anderen Städten war der Nahverkehr eingeschränkt, wie die Nachrichtenagentur Belga meldete.