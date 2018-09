Grüne fordern umfassende und schnelle Diesel-Nachrüstungen

Quelle: Reuters (Symbolbild)

Die Grünen verlangen von der Bundesregierung rasche Klarheit für Umbauten an Motoren älterer Autos, um Diesel-Besitzer vor Fahrverboten in weiteren Städten zu bewahren. "Ich erwarte eine umfassende und schnelle technische Hardware-Nachrüstung schmutziger Diesel-Pkw auf Kosten der Hersteller", erklärte die Parteivorsitzende Annalena Baerbock am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Dagegen seien Vorschläge wie ein Prämien-Programm für neue Fahrzeuge nicht zielführend.