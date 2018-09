Wirbelsturm "Sorbas" richtet in Ägäis erhebliche Schäden an

Der Mittelmeer-Hurrikan "Sorbas" hat zwar keine Opfer gefordert, richtete jedoch erhebliche Schäden an. Nachdem der Wirbelsturm am Wochenende das griechische Festland erreicht hatte, verlor er deutlich an Stärke. Aus diesem Grund sprachen Wetterexperten am Sonntag nicht mehr von einem Medicane, sondern von einem großen Sturmtief.