Syrien öffnet Grenzübergang "Nassib" an Jordaniens Grenze für LKWs

Quelle: Reuters Syrien öffnet Grenzübergang "Nassib" an Jordaniens Grenze für LKWs (Archivbild, 14. August 2018)

Der wichtigste Grenzübergang an der syrisch-jordanischen Grenze ist ab diesem Samstagmorgen wieder uneingeschränkt in Betrieb. Nun können den Checkpoint auch LKWs und Transit-Fahrzeuge passieren. Damit der Straßenverkehr über den Grenzübergang nach seiner Befreiung durch die syrische Armee normal läuft, haben die syrischen Behörden die Autobahn von Jordaniens Grenze nach Damaskus samt allen zerstörten Brücken in Stand gesetzt.