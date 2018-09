Polizistin umarmt Frau im Niqab bei Protesten gegen Verhüllungsverbot in Dänemark – Ermittlung

Eine dänische Polizistin steht im Mittelpunkt einer Ermittlung, nachdem ein Bild mit ihr und einer muslimischen Protestlerin im Netz viral gegangen ist. Darauf schließt sie die in einen Niqab gehüllte Frau in ihre Arme, während der Letzteren Tränen in den Augen stehen. Das Foto erntete viel Kritik vonseiten dänischer Politiker und kurbelte eine ernste Diskussion darüber an, wie weit Sicherheitsbeamte in ihren Befugnissen bei "sensiblen politischen Debatten" gehen dürfen.