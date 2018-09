Zahl der Toten durch West-Nil-Fieber in Europa steigt drastisch

Quelle: Reuters Zahl der Toten durch West-Nil-Fieber in Europa steigt drastisch (Symbolbild)

In Europa sind in diesem Jahr bereits 115 Menschen nachweislich am West-Nil-Fieber gestorben. Das sind nach Angaben des EU-Gesundheitszentrums ECDC vom Freitag 25 registrierte Fälle mehr als in der Vorwoche. Das Virus wird durch Mücken übertragen und grassiert derzeit innerhalb der EU vor allem in Südeuropa.