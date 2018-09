Von Fehlern genervt: Mike Pompeo bringt Mitarbeitern Kommasetzung bei

Quelle: AFP US-Außenminister Mike Pompeo

Der US-amerikanische Außenminister Mike Pompeo scheint neben all seinen geopolitischen Aufgaben auch die Rechtschreibung seiner Mitarbeiter streng zu überprüfen. In den letzten zwei Monaten bekam seine Behörde zwei E-Mails, in denen Pompeo die Angestellten über die richtige Kommasetzung aufklärte. Die Briefe beinhalten viele konkrete Beispiele, die zeigen, wann ein Beistrich gesetzt werden soll und wann nicht. Die wichtigsten Regeln wurden sogar mit einem Marker hervorgehoben.