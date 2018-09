Ideal für Essays: PC-Schrift Times New Roman bekommt Upgrade-Version mit breiteren Buchstaben

Quelle: AFP Ideal für Essays: PC-Schrift Times New Roman bekommt Upgrade-Version mit breiteren Buchstaben (Symbolbild)

Die Marketing-Firma MSCHF hat eine der meist verwendeten Computerschriften Times New Roman in einer neuen Konfiguration aufleben lassen. Auf den ersten Blick sieht die modifizierte Version genauso wie ihr Vorgänger aus. Bei näherer Betrachtung sind die Buchstaben sowie der Raum dazwischen breiter als in der Original-Schrift, so dass sich beim Tippen eine größere Anzahl von Seiten bei gleicher Textfülle ergibt. Die neue Schrift bekam den Namen Times Newer Roman.