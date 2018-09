Nicht des Betens wegen: Irische Drogensüchtige besuchen Kirche, um Spritzen im Weihwasser zu waschen

Quelle: AFP (Symbolbild)

Die Einwohner der irischen Stadt Limerick sind ernsthaft besorgt wegen der wachsenden Epidemie des Drogenmissbrauchs in der Gegend. Immer mehr Drogensüchtige kommen auf die Grundstücke lokaler Einrichtungen wie Krankenhäuser und Kirchen, um ihre Sucht auszuleben. Unter anderem wurde bereits mindestens ein Abhängiger in der Kathedrale St. John the Baptist von Limerick dabei ertappt, wie er seine Spritzen im Weihwasser gewaschen hat.