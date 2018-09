Polizisten und Autofahrer bei Verfolgungsjagd verletzt

Am Ende einer Verfolgungsjagd sind zwei Polizisten und ein Autofahrer in Rheinland-Pfalz verletzt worden. Die Beamten mussten zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden, wie eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch sagte. Ihre Kollegen hätten unter anderem ein Schleudertrauma erlitten, seien stationär ins Krankenhaus aufgenommen worden und deswegen vorerst dienstunfähig.