Südafrika legalisiert privaten Konsum und Anbau von Marihuana

Südafrikas Verfassungsgericht hat den privaten Anbau und Konsum von Marihuana und anderen Cannabis-Produkten für legal erklärt. Der Genuss des Rauschmittels sei für Erwachsene zuhause und in anderen privaten Räumen zulässig, nicht aber in der Öffentlichkeit, erklärte der Vorsitzende Richter Raymond Zondo am Dienstag.