Friseur in Taiwan hängt Hakenkreuz-ähnliche Schilder auf – Deutsche Auslandsvertreter empört

Quelle: www.globallookpress.com Friseur in Taiwan hängt Hakenkreuz-ähnliche Schilder auf – Deutsche Auslandsvertreter empört (Symbolbild)

Ein Friseur in Taiwan ist in das Kreuzfeuer der Kritik geraten, weil er Schilder von Rasierklingen in Form von Hakenkreuzen draußen aufgehängt hatte. Obwohl der Besitzer eine Anspielung auf die Nazi-Symbolik abstreitet, tragen weder die Ausrichtung der Kreuze auf ihrer Ecke noch der Name "Berlin Hair Salon" zu dessen Unschuldsvermutung bei.