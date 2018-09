Nach Raketenangriff auf Latakia: Russisches Militärflugzeug mit 14 Menschen an Bord vermisst

Quelle: www.globallookpress.com Nach Raketenangriff auf Latakia: Russisches Militärflugzeug mit 14 Menschen an Bord vermisst (Symbolbild)

Ein russisches Militärflugzeug mit 14 Angehörigen der Streitkräfte an Bord ist über dem Mittelmeer vom Radar verschwunden. Das sagte ein Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums in Moskau laut Angaben der Nachrichtenagentur Tass am Dienstag. Russland habe eine Suche nach der Propellermaschine eingeleitet.