Kreml-Sprecher Peskow: Boschirow und Petrow haben keinen Bezug zu Putin

Der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow hat erklärt, dass die angeblichen Skripal-Attentäter Ruslan Boschirow und Alexander Petrow weder einen Bezug zum Kreml noch zum Präsidenten selbst haben. Peskow betonte, dass die Frage zu den beiden, die Wladimir Putin während eines Gespräches am 12. September auf dem Östlichen Wirtschaftsforum in Wladiwostok gestellt wurde, für den Pressedienst des Präsidenten unerwartet war.

Er betonte, dass die Frage des Journalisten hinsichtlich der zwei angeblichen Attentäter sowie die Antwort des Präsidenten darauf nicht vorbereitet waren. Der Vorschlag an Boschirow und Petrow, sich an die Presse zu wenden, sei tatsächlich eine Entscheidung von Putin gewesen, fügte Peskow hinzu.

Nachdem Putin den gesuchten Boschirow und Petrow am 12. September vorgeschlagen hatte, sich an die Presse zu wenden, kontaktierten sie die RT-Chefredakteurin Margarita Simonjan noch am selben Tag und erklärten, sie seien einfache Touristen gewesen.