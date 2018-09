Missachtung von Frauen und Moslems: Strafe für Argentinier wegen obszönem Verhalten bei Fußball-WM

Das argentinische Ministerium für Sicherheit hat eine Strafe gegen vier Staatsbürger verhängt, die im Sommer 2018 zu Gast bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland gewesen waren und während ihres Aufenthalts mehrmals unanständiges Verhalten gegenüber einheimischen Fans gezeigt hatten. Nun dürfen sie in den nächsten zwei Jahren keine Fußball-Spiele in Argentinien besuchen.