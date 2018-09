Belgien liefert IS-Sponsor an Russland aus

Quelle: www.globallookpress.com Belgien liefert IS-Sponsor an Russland aus (Symbolbild)

Die belgischen Behörden haben einen Mann an Russland ausgeliefert, der die Terrormiliz "Islamischer Staat" finanziert haben soll. Bei dem mutmaßlichen IS-Sponsor handelt es sich um den im Jahr 1988 in Russland geborenen Ali Gechajew. Seit dem Jahr 2015 hat er in EU-Ländern gelebt.