Jamaikaner Usain Bolt verteidigt den Titel des schnellsten Sprinters – nun auch in Schwerelosigkeit

Der achtfache Olympiasieger und schnellste Mensch auf dem Planeten, Usain Bolt, hat an einem Pendellauf in der Schwerelosigkeit teilgenommen – und kam erwartungsgemäß als erster ans Ziel. Das Wettrennen fand an Bord eines modifizierten Flugzeugs vom Typ Airbus A310 ZERO-G statt, das weltraumähnliche Bedingungen während eines Parabelfluges simulieren kann.