USA wappnen sich für Hurrikan "Florence": Energieunternehmen nimmt Atomkraftwerk vom Netz

Quelle: Reuters

Das US-Energieunternehmen Duke Energy nimmt in Erwartung des Hurrikans "Florence" an der Südostküste der Vereinigten Staaten sein Atomkraftwerk Brunswick vom Netz. Die Anlage ist direkt an der Atlantikküste südlich der Stadt Wilmington in North Carolina gelegen. In dieser Gegend wird am Freitag mit dem Auftreffen des Hurrikans aufs Festland gerechnet.