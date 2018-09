Annäherung in vollem Gange: Süd- und Nordkorea öffnen erstmals ständiges Verbindungsbüro

Quelle: www.globallookpress.com Annäherung in vollem Gange: Süd- und Nordkorea öffnen erstmals ständiges Verbindungsbüro (Symbolbild)

Im Zuge ihrer Annäherung haben Süd- und Nordkorea am Freitag an der Grenze ihr erstes ständiges Verbindungsbüro eingerichtet. An der Eröffnungszeremonie in der nordkoreanischen Stadt Kaesong nahmen nach Berichten südkoreanischer Sender Vertreter der Regierungen beider Länder teil.