Dschihad als Kunst? Kontroverse Installation lässt Besucher in die Rolle eines IS-Opfer schlüpfen

Quelle: www.globallookpress.com Kunstobjekt am niederländischen Festival lädt Besucher ein, sich in Rolle der IS-Opfer zu versetzen (Symbolbild)

In einer Ausstellung im Rahmen des Kunst- und Musikfestivals Gogbot in der niederländischen Stadt Enschede wurde eine eher ungewöhnliche Installation präsentiert, die einem das furchtbare Schicksal von Opfern der Terrormiliz "Islamischer Staat" so nahe wie möglich bringen soll. Es stellt eine lebensgroße Abbildung eines IS-Kämpfers neben einer niederknienden Geisel vor deren Köpfung dar. Das Gesicht des Opfers ist herausgeschnitten, damit die Besucher selbst an diese Stelle treten können.