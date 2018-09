Angolas Ex-Präsident José Eduardo dos Santos gibt Parteiführung ab

Quelle: AFP Angolas Ex-Präsident José Eduardo dos Santos gibt Parteiführung ab

Nach rund vier Jahrzehnten an der Spitze der Regierungspartei in Angola hat Ex-Präsident José Eduardo dos Santos diesen Posten abgeben. Staatschef João Lourenço wurde bei einem Parteikongress wie erwartet zum Chef der MPLA gewählt. In seiner Rede betonte Angolas Präsident, Korruption, Vetternwirtschaft und Straflosigkeit seien "Staatsfeind Nummer eins". Er lobte seinen Vorgänger dafür, sein Leben der Partei gewidmet und das Land in schwierigen Zeiten geführt zu haben.