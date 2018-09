Sechs Tote bei Hubschrauberabsturz in Nepal

Quelle: www.globallookpress.com Sechs Tote bei Hubschrauberabsturz in Nepal (Symbolbild)

Bei einem Hubschrauberabsturz in Nepal sind am Samstag sechs Menschen ums Leben gekommen. Eine Passagierin überlebte. Der Helikopter der privaten Gesellschaft "Altitude Air" sei auf dem Rückweg aus der Gorkha-Bergregion in die Hauptstadt Kathmandu gewesen, als er in einen Wald im Dhading-Distrikt gestürzt sei, sagte der Direktor des Internationalen Flughafens Kathmandu, Raj Kumar Chhetri. Unter den Toten waren der Pilot und eine japanische Touristin.