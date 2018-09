Erdbeben in Japan: Zahl der Opfer steigt weiter

Die Zahl der Erdbebenopfer im Norden Japans ist weiter gestiegen. Japanischen Medienberichten vom Samstag zufolge sollen mindestens 20 Menschen gestorben sein. Die Zahl könnte jedoch weiter steigen, da bei elf weiteren Personen Herzstillstand diagnostiziert wurde.

Acht weitere Menschen in der Unglücksregion auf Japans nördlichster Hauptinsel Hokkaido gelten weiter als vermisst. Unterdessen ist die Stromversorgung in der Provinz nahezu vollständig wiederhergestellt. Das Beben der Stärke 6,7 hatte die Menschen am Donnerstagmorgen um kurz nach 3:00 Uhr (Ortszeit) im Schlaf überrascht. In drei Millionen Haushalten war der Strom ausgefallen. (dpa)

