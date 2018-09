Israel baut neun Meter hohe Sperranlage an Grenze zu Libanon

Israel baut zum Schutz vor Angriffen der libanesischen Schiitenmiliz Hisbollah an der Nordgrenze eine neun Meter hohe Sperranlage. Die Anlage besteht aus einer sieben Meter hohen Betonmauer, auf der zwei Meter Zaun mit Stacheldraht stehen sollen. "Die hauptsächlichen Bedrohungen durch Hisbollah sind Raketen und Attacken in Israel", sagte ein ranghoher israelischer Offizier an der Grenze vor Journalisten.