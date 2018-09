Nach Museumsbrand in Brasilien: Millionenhilfe von Deutschland

Nach dem verheerenden Großbrand im Nationalmuseum in Rio de Janeiro hat das Auswärtige Amt Brasilien eine Soforthilfe von bis zu einer Million Euro zugesagt. Die für internationale Kulturpolitik zuständige Staatsministerin Michelle Müntefering (SPD) sagte der dpa am Mittwoch in Berlin, sie habe für die Bewältigung der Katastrophe zudem eine Koordinierungsstelle im Außenamt eingerichtet.