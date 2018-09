Südafrika: Weltweit erste Retortenlöwen machen Tierschützern Hoffnung auf Rettung von Großkatzen

Quelle: Reuters Südafrika: Weltweit erste Retortenlöwen machen Tierschützern Hoffnung auf Rettung von Großkatzen (Symbolbild)

In Südafrika sind die beiden weltweit ersten Löwenbabys aus dem Reagenzglas zur Welt gekommen. Die Geburt fand in der vorigen Woche im Naturschutzpark Ukutulu statt. Den Neugeborenen – einem Weibchen und einem Männchen – wurden die Namen Isabel and Viktor gegeben.