Stirb langsam: Bibelkreis-Besucherin vergiftet Gatten mit Augentropfen

Quelle: Reuters Stirb langsam: Bibelkreis-Besucherin vergiftet Gatten mit Augentropfen (Symbolbild)

Die Polizei des US-Bundesstaates South Carolina hat Steven Clayton am 21. Juli in seiner Wohnung tot aufgefunden. Zunächst vermutete sie, dass der 64-Jährige die Treppe hinuntergefallen war. Nach der Autopsie stellten sie in seinem Körper jedoch eine hohe Menge an Tetryzolin fest. Dies ist eine chemische Verbindung, die oft in Augentropfen zu finden ist und blutgefäßverengend wirkt.