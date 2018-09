Griechische Seeleute streiken - Kein Fährverkehr am Montag

Quelle: www.globallookpress.com Griechische Seeleute streiken - Kein Fährverkehr am Montag (Symbolbild)

Wegen eines 24-stündigen Streiks der griechischen Seeleute ist der Fährverkehr in der Ägäis und im Ionischen Meer am Montag weitgehend lahmgelegt worden. Wie die Hafenpolizei mitteilte, lief keine der größeren Fähren aus. Lediglich einige kleinere Schiffe, die zwischen den Inseln pendeln, fuhren am Montag.